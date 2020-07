"Mentí a mi hermana embarazada, le dije que me operaba de la rodilla"

En unas declaraciones concedidas a 'RTVE', Virginia Torrecilla, operada con éxito de un tumor cerebral, quiso explicar cómo se encuentra después de la complicada intervención.

La jugadora del Atlético de Madrid se recupera poco a poco compaginando las sesiones de radioterapia con los entrenamientos: "La verdad es que estoy muy bien. Las cosas están yendo muy bien. He tenido reunión con mi doctora y me ha dicho que las cosas van para arriba".

"Tengo que ir al hospital todos los días de lunes a viernes por la mañana y acudo siempre a los entrenamientos por la tarde para correr, tocar balón. Me dicen que el deporte es muy importante en este momento de mi vida", añadió.

Seguir entrenando con sus compañeras está ayudando a Torrecilla a sentirse mejor: "En las primeras sesiones de radioterapia tenía el cuerpo muy cansado. Pero ahora que estoy entrenando por la tarde con el Atleti me siento mucho mejor. Justo después del entrenamiento es cuando mejor me siento".

Además, la internacional española recordó el momento en el que el doctor le dio la difícil noticia: "Le dije al doctor: 'No me digas que tengo cáncer'. Y me dijo 'no, no, cáncer no, tienes un pequeño tumor, veremos si es benigno y tienes que ir a Pamplona para operarte'. Le respondí: '¿Cómo?'. Imaginad lo que supone para una chica de 25 años que le digan algo así. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue qué le iba a decir a mi familia".

"Tuve que mentir a mi hermana. Ella está embarazada, y tuve que engañarla y decirle que me operaban de la rodilla. Fue tan rápido que era imposible decirle la verdad a todo el mundo", añadió una Torrecilla que pronto empezará con las sesiones de quimioterapia.

Finalmente, la rojiblanca quiso enviar un mensaje a la afición: "Soy una persona privilegiada porque estoy sana y el tumor me lo quitaron completamente. Tengo que explicar a la gente que de esto se sale. La gente se ha volcado al 100% conmigo, ha sido increíble".