"Mentiría si dijera que no he temido por mi vida"

El pasado 21 de mayo, Virgina Torrecilla se sometió a una intervención quirúrgica para extirparse un tumor cerebral: "Si antes vivía la vida, ahora la viviré el doble".

La jugadora del Atlético de Madrid inicia este lunes una nueva fase para terminar de curarse de la enfermedad: un tratamiento de quimioterapia. La 'colchonera' contó en el diario 'Marca' cómo está afrontando esta situación.

"Hasta que no te ocurre algo así no te das cuenta de cómo pasa la vida. Porque si algo me ha enseñado esta enfermedad es a no pensar en el mañana, porque nunca sabes lo que va a pasar. La vida es el ahora, el momento... disfrutarlo. Es lo que tenemos que hacer. Aprovechar todo lo que vivamos", confesó.

Además, Virginia Torrecilla reconoció haber temido por su vida: "Sí, mentiría si dijese que no. No es que haya temido, sino que temo. Soy positiva y sé que voy a salir de esto, pero hay momentos bajos en los que estoy en casa y pienso '¿y si no aguantase?".

"Tira más lo bueno que todo eso, pero obviamente los tengo. Es un aprendizaje, y poco a poco hay que seguir hacia adelante. No solo yo, sino todas las personas que sufrimos esta enfermedad", agregó.