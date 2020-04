'Mercato', la nueva serie inspirada en la llegada de Faubert al Madrid

Quién iba a pensar que la sorprendente llegada de francés Julien Faubert al Real Madrid inspiraría para la creación de una serie sobre el mercado de fichajes del fútbol.

Parece una locura, pero ha pasado. Se trata del nuevo proyecto de Yvan Le Mée, agente francés que lleva los asuntos entre otros de Ferland Mendy, con una amplia influencia en el mercado internacional.

'Mercato' es el título de la serie, que contará con Vincent Berman como el protagonista principal. Será el Mino Raiola o el Jorge Mendes de la vida real en cada ventana de traspaso y contará, además, con las propias vivencias de Yvan Le Mée.

Tal y como señala 'Marca', dentro del proyecto hay un jugador, Romain Alessandrini, ahora en el Qingdao Huanghai; un antiguo directivo, Jean Michel Roussier, el que fuera presidente del Olympique de Marsella y del Nancy; un periodista, actor también esencial en el mercado futbolístico, y, lógicamente, un productor para hacerlo realidad, Hugues Peysson.

El agente de Mendy señaló al citado medio cómo el sorprendente fichaje de Faubert por el conjunto 'merengue' le inspiró para darle vida a este proyecto: "Fue un fichaje sorprendente. No fue un truco de magia, pero sí un cúmulo de circunstancias que acabaron con Faubert en el Real Madrid. Es un poco la base de la serie porque todo el mundo me decía que cómo era posible que ese jugador que parecía no tener el nivel acabara en el Madrid. Es verdad que la gente esperaba otra cosa y vamos a explicar cómo y por qué ocurrió".