Mere, ante una oportunidad de oro para mejorar

Mere Hermoso, entrenador del Alcorcón, declaró este miércoles que, pese a que el momento que atraviesa el equipo no es bueno, no ve la situación desde el punto de vista pesimista, aunque sí admitió que hay que cambiar la dinámica de resultados cuanto antes.

El conjunto 'alfarero' encadena cuatro derrotas consecutivas, es penúltimo de la clasificación con cuatro puntos y ha encajado siete goles en seis partidos.

"Nuestra intención es hacer el mejor partido posible. Concluimos que ante el Mallorca, de forma general, estuvimos a buen nivel y es difícil responder a un contexto de partido como el que fue el último, en el que nos faltó profundidad y generar ocasiones de gol", dijo el técnico del Alcorcón, en conferencia de prensa.

Mere aseguró que, contra el Mallorca, su equipo "hizo muchas cosas mejor con balón que partidos anteriores" y desveló que le "gustó en muchas fases del partido".

"Es la línea, pero lo que vale son los resultados. La categoría es exigente y hay que ser un equipo completo. Cuando me han ido las cosas bien no he cambiado el discurso y ahora es oportunidad para mejorar. Es un reto personal y es la única mentalidad", comentó.

El Alcorcón sigue sufriendo las consecuencias del coronavirus. Seis futbolistas habituales en las convocatorias (Juan Aguilera, Marc Gual, Samu Casado, Javier Castro, Iván Barbero y Carlos Alberto Vázquez 'Cavafe') no estuvieron en el once ni en el banquillo en el banquillo y su ausencia llamó la atención.

"Parece complicado que puedan estar. La convocatoria será parecida a la del otro día porque tenemos fuera a un número importante de jugadores por enfermedad", señaló.

Por último, Mere se mostró confiado y con fuerzas para revertir cuanto antes la situación para empezar a escalar puestos en la clasificación.

"Uno tiene que vivir el día a día y saber que, en su trayectoria como entrenador, hay momentos mejores y peores. No te acostumbras a perder y trabajamos para cambiarlo, pero no lo veo desde el punto de vista pesimista. Estoy fastidiado y sé que hay que cambiar la dinámica", finalizó.