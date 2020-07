Mere Hermoso, nuevo técnico del Alcorcón

Son tiempos de cambio en el Alcorcón. El cuadro 'alfarero' ha decidido prescindir de los servicios de Fran Fernández para dar sitio a Mere Hermoso.

El ex entrenador del Fuenlabrada coge el testigo después de una temporada en el que los de Santo Domingo no consiguieron meterse en el 'play off'.

El técnico gaditano ha estado toda su vida profesional dedicado al fútbol, primero como jugador en el Cádiz, Algeciras, Motril y Mensajero, todos de Segunda B, y como entrenador en equipos como el Portuense, Conil de la Frontera, Algeciras, Cádiz B y Fuenlabrada.