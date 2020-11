Mere Hermoso reconoció la "necesidad de ganar" del Alcorcón

Mere Hermoso, entrenador del Alcorcón, reconoció este sábado que después de siete derrotas consecutivas la "necesidad de ganar es evidente" y aseguró que, pese a que la situación no es buena, la "implicación de todos es máxima" y van a seguir "peleando" para salir de abajo.

El Alcorcón afronta el derbi madrileño contra el Fuenlabrada en una situación muy delicada. Lleva siete derrotas seguidas, es colista y en nueve partidos solo ha marcado tres goles.

"La necesidad de ganar es evidente y tenemos una responsabilidad. No vamos a escurrir el bulto, tenemos que apretar y tenemos que ganar. Somos los primeros que somos conscientes que lo que pasa no es lo que esperábamos ni queríamos y luchamos por revertir esto, pero no nos está dando el nivel", confesó.

El técnico alfarero lamentó que "las circunstancias no ayudan", en alusión a las semanas que han pasado sin disponer de muchos efectivos debido al coronavirus, aunque admitió que "cada día se pone todo lo posible para mejorar".

"Los jugadores con el virus han trabajado con mucho sacrificio y ese mismo sacrificio ha tenido el área médica atento a resultados de test de madrugada, a veces. La implicación de todos es máxima, se nos tiene que exigir más, porque se trata de resultados, pero vamos a seguir peleando y ojalá podamos ganar y recuperar la normalidad", comentó.

A nivel personal, Mere Hermoso declaró que "dentro del sentir y el pesar de perder tantos partidos" tiene "una responsabilidad como entrenador".

"En ese sentido doy un paso al frente. Las derrotas afectan el día que pasan, te lames las heridas de noche y te levantas pensando en cómo mejorar el trabajo para ganar", finalizó.