Mere Hermoso tomará el sitio de Fran Fernández en el Alcorcón

El Alcorcón y Fran Fernández no llegaron a un acuerdo para prolongar el contrato que unía a ambas partes. Así, el conjunto 'alfarero' inició la búsqueda de un nuevo técnico.

El elegido, según indicó 'AS', es Mere Hermoso. El ex entrenador del Fuenlabrada se hará cargo del Alcorcón la próxima temporada después de subir a su ex equipo a Segunda División.

Mere, según la fuente citada, llegará al Alcorcón con su propio equipo de trabajo que tuvo en el Fuenlabrada. Robert García será su segundo, mientras Miguel Chamorro será el preparador físico y Carlos Matallanas, el analista.

El fichaje de Mere Hermoso por el Alcorcón podría hacerse oficial en los próximos días. Y es que el Alcorcón ya se encuentra de vacaciones tras haber terminado la Segunda División en la permanencia.