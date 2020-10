Mere ve a Vicente Moreno como uno de los mejores entrenadores de España

El Alcorcón, a la espera de que le den por perdido el partido frente al Zaragoza de la pasada jornada -acabó en empate- debido a la alineación indebida cometida en la segunda parte, ha realizado una "semana de entrenamiento muy buena", según dijo su técnico Mere Hermoso en comparecencia de prensa.

Sobre el partido ante el Espanyol, declaró este jueves que el cuadro 'perico' es un equipo que hasta el momento, en las cuatro primeras jornadas de Liga, "no ha mostrado puntos débiles", y calificó a su técnico, Vicente Moreno, como "uno de los mejores de España al margen de categorías".

"Estamos enfocados en mejorar aspectos y crecer como equipo y para ello estamos en la mejor disposición. Somos conscientes de la dificultad de ganar al Espanyol en su campo, pero tenemos la máxima ilusión por hacer un buen partido y sacar un resultado", dijo Mere Hermoso, en conferencia de prensa.

El técnico del Alcorcón aseguró que el Espanyol ha hecho "una apuesta fuerte en lo económico y deportivo para esta temporada y tienen talento individual con el que son capaces de definir un partido".

"Me quedo con lo que van a ser como equipo porque hasta ahora no han encajado gol y Vicente Moreno es uno de los mejores entrenadores de España, al margen de categorías, y lo está demostrando. Es un equipo solido, fuerte, que compite bien y cuida detalles. Es el mayor favorito para el ascenso", comentó.

"Puntos débiles no ha mostrado hasta ahora y eso hay que tenerlo claro, porque eso no significa que no vaya a pasar siempre. Puede ser un punto de partida para saber que tienes que estar impecable en defensa y entender por donde nos pueden conceder los espacios y qué opciones tenemos para atacar. Habrá pocas ocasiones y las pocas que haya que intentar definirlas", confesó.

Por último, Mere Hermoso dejó abierta la posibilidad a reforzar la plantilla con un futbolista que se encuentre sin equipo.

"Estamos abiertos a esa posibilidad. Tenemos que traer un jugador de ataque que genere desequilibro y sabemos que las condiciones son especiales, pero el director deportivo está trabajando en ello y llegará pronto", concluyó