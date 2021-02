Merquelanz quiso quedarse: "Buscar una cesión sería tirar la toalla"

Tras brillar en el Mirandés, Martín Merquelanz regresó a la Real Sociedad esperando su oportunidad en Primera. Una lesión y el papel de los Oyarzabal o Barrenetxea le han dejado muy atrás en la rotación, pero no tira la toalla.

Entrevistado por 'SER Deportivos Gipuzkoa', el extremo 'txuri-urdin' aseguró que no quiso marcharse pese a sus pocos minutos: "Buscar una cesión sería tirar la toalla muy fácil, quiero seguir peleando aquí. Cuando renuevo, mi objetivo era quedarme y triunfar aquí".

Se habló del interés del Leganés en él, pero nunca estuvo en su cabeza. De hecho, dijo desconocerlo: "Si te soy sincero, no tenía ni idea de esa opción. Mi agente no me la comentó. Me lo comunicó algún amigo que lo vio en una red social".

"No tenía pensado buscar una cesión a estas alturas, no me han comunicado ninguna oferta de cesión", agregó Merquelanz, que asume su situación: "Te mentiría si dijera que no me habría gustado jugar más, pero soy consciente del nivel del equipo, la competencia que hay".

Además, es autoexigente: "En los partidos en los que mejor me he visto, sigo notándome lejos de mi mejor nivel, hay una mejor versión de Martín por ver". Es la visión de Merquelanz, que también espera ver mejor al equipo: "Lo que más nos está condenando es el acierto en las áreas. Generamos mucho, llegamos mucho a tres cuartos, pero nos está costando más ahí. Los rivales están siendo más efectivos. Si llegan dos veces y te meten una y nosotros llegamos diez y no marcamos, acabas perdiendo".