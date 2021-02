Merquelanz se niega a salir de la Real: "Sería tirar la toalla"

La Real Sociedad sigue trabajando para volver a la senda del triunfo y el propio Merquelanz subrayó el mensaje de esfuerzo que el conjunto de Imanol Alguacil debe seguir a rajatabla.

"Queremos cortar esta racha que creemos no merecemos, porque el equipo está haciendo méritos para conseguir mucho más, pero así es el fútbol, que no siempre gana el que lo merece o el que mejor juego", indicó el jugador.

Además, Merquelanz señaló el principal aspecto a corregir para remediar la mala dinámica: "Quizá nos está condenando es el acierto en las áreas. Somos un equipo que genera mucho y llega con situaciones claras a tres cuartos de campo, pero quizá ahí nos está costando más. Y en defensa lo hacemos bien y concedemos poco, pero mala suerte porque lo poco que nos llegan nos lo marcan".

El ex del Mirandés tiene como objetivo quedarse y triunfar en San Sebastián. No quiere saber nada de los rumores y, de hecho, los desconoce. "Si te soy sincero, no tenía ni idea de esa opción del Leganés. Mi agente no me dijo nada, ni yo tenía pensado buscar una cesión a estas alturas. Pero sí que es verdad me mandaron alguna imagen de internet, pero club no me ha comunicado nada. Nadie me ha dicho nada de una cesión", dijo.

"Creo que buscar una cesión ahora mismo sería muy temprano y sería tirar la toalla muy fácil. Quiero seguir peleando aquí y luchando con mis compañeros para triunfar en la Real", concluyó Merquelanz.