Merquelanz, sobre los rumores del Athletic: "Hubo interés, ofertas no"

Después de una gran temporada en el Mirandés en forma de préstamo, Martín Merquelanz regresó a la Real Sociedad dispuesto a pelear por un hueco en la plantilla dirigida por Imanol Alguacil.

Durante este pasado mercado de traspasos se habló del posible interés en su contratación del Athletic Club, pero el jugador de perfil ofensivo terminó renovando con el cuadro 'txuri-urdin' hasta junio de 2025.

Merquelanz, en la 'Cadena COPE', explicó lo sucedido: "Mi gente del entorno sabe cómo se dio esta situación, y en todo momento estuve en contacto con Roberto Olabe y con el presidente, Jokin Aperribay. Hablaba yo con mi agente, mi agente se comunicaba con ellos, y ya está... lo único que pedimos fue paciencia, porque quería pensarme bien las cosas, pero en ningún momento se puso sobre la mesa ningún otro tipo de ofertas",

"¿El Athletic? Tampoco me llegaron a decir los equipos, porque tampoco fueron ofertas como tal o no se plantearon como tal, fueron más intereses. Sí que me dijeron que hubo interés de equipos de LaLiga Santander, pero como yo estaba centrado", añadió.

Merquelanz tenía su objetivo más que definido: "Mi intención tras el año de cesión era volver a la Real, y tampoco nos paramos a valorarlo. El año estaba yendo redondo en Miranda, entonces no nos planteamos ninguna otra opción y decidimos continuar allí, y seguir haciendo las cosas bien".