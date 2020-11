Messi, tras su debut hace 17 años: "Espero poder quedarme en el primer equipo e ir a la Selección"

Este 16 de noviembre es una fecha inolvidable para todos los 'culés' y también para Leo Messi. El argentino se estrenó hace 17 años en un amistoso ante el Oporto de José Mourinho y, desde entonces, todo han sido éxitos.

Ajenos a la historia que iba a escribir después, los medios oficales del Barcelona grabaron sus primeras palabras sobre su debut, que muestran el mismo futbolista tímido que es en la actualidad.

"No, no. Yo tampoco me lo esperaba, no me esperaba una cosa así, pero se dio y pude disfrutar. La verdad es que estaba muy tranquilo y como si nada", arrancó de su debut.

Leo mantuvo en secreto su estreno como jugador del Barcelona de forma un tanto sorprendente: "No, yo no le dije nada a nadie. De hecho, se enteraron después, cuando lo vieron por el periódico, pero yo no conté nada a nadie".

"Fue todo muy lindo porque había muchos jugadores con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi, Márquez... Eran bastantes jugadores que ya tienen experiencia y jugar con ellos fue muy especial", continuó.

Así vio su partido

"Cuando estaba calentando estaba más nervioso, pero, cuando entré al campo, ya estaba tranquilo e intenté hacerlo lo mejor posible", prosiguió un Messi que tuvo dos oportunidades, aunque no pudo aprovecharlas: "No vi que había mucho espacio. Aquí, en la televisión, he visto que tenía mucho espacio y tenía que haber chutado, pero bueno...".

"En la segunda, el control se me fue demasiado largo y el campo estaba medio mal y me trabé un poquito", dijo con su habitual sencillez.

Entonces, Leo ni sospechaba que se fuera a convertir en el jugadorazo que ha sido y solo se permitía soñar con jugar en el primer equipo del Barça a menudo y con debutar en la Selección Argentina.

"Siempre quieres debutar en el primer equipo y fue un sueño cumplido. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo del Barça. Salió en todos los diarios allí y espero que con esto pueda ir a la Selección", aclaró un futbolista que luego ha hecho historia.