"¿Messi, a la Premier? Ojalá no venga, no lo quiero cerca"

El terremoto Leo Messi puede llegar hasta Inglaterra. El Manchester City es el mejor posicionado en caso de que el argentino abandone el Barcelona, y sus rivales ya empiezan a temerlo.

Mitad en tono jocoso, mitad real, Andrew Robertson habló de la posible llegada de Messi a la competición inglesa. Y es que a nadie le gusta enfrentarse al todavía '10' del conjunto azulgrana.

"He jugado contra él dos veces y son los partidos más difíciles que he jugado. No lo quiero ni pensar, ni cerca de eso. Ojalá que no se transforme en posible", aseguró el lateral del Liverpool.

El jugador británico habló en la rueda de prensa previa a Islandia de este sábado. "Creo que el Liverpool ha descartado que pudiéramos ficharlo, así que no lo quiero cerca de la Premier League y espero que siga siendo así", añadió.

"Si el Manchester City lo ficha, será muy difícil ganarles, es la verdad", sentenció un Robertson al que le entran escalofríos solo de pensar en ver a Messi con la camiseta 'skyblue'.