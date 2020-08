Messi, Agüero y Saúl tienen colchones anticoronavirus

Sí, parece algo surrealista, pero Messi, el Kun Agüero y Saúl tienen colchones anticoronavirus. Lo especial de dormir en él es que, en cuestión de cuatro horas, elimina todo resto del patógeno gracias a unas nanopartículas que tiene en su tejido. De esta forma, el siguiente usuario de la cama no se infecta.

El diario 'AS' informa de que los tres jugadores lo utilizan y de que el capitán del Barcelona incluso se lo ha instalado en todas las habitaciones de su casa. Pueden permitírselo más que de sobra y, por lo que indicó el jugador del Atlético, que es embajador de la marca, es bastante cómodo.

"Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y, desde que tengo el colchó,n me duermo en media hora", afirmó el centrocampista en declaraciones recogidas por la fuente antes mencionada.

¿Y cuándo se lo instaló el Kun Agüero? Cuando vio que Messi también lo hacía. Se llevan bastante bien y, probablemente, hablaron sobre cómo funcionaba el llamativo colchón anticoronavirus. Su precio puede rondar los mil euros, una cifra más que aceptable para ellos.