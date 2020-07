Messi cambió el mensaje: "Dimos un paso adelante de actitud y compromiso"

No suele ocurrir, pero Leo Messi habló tras la sonrojante derrota contra Osasuna en el último choque de la temporada en el Camp Nou. Visto su mensaje, sonó a que tenía algo que decir. Y en Mendizorroza volvió a ocurrir.

También dio la sensación de que había voluntariedad. El argentino habló en 'BarçaTV' y acto seguido pasó por los micrófonos de 'Movistar', donde mostró un tono muy diferente. "La sensación es diferente, esta vez se vio otra cosa. Era un partido difícil de jugar, por la situación en que nos encontrábamos tras el último partido, por la hora, por el calor. El equipo respondió de otra manera por actitud y compromiso y es un paso adelante por lo que va a venir delante, que va s ser complicado", contó.

Leo habló de un punto de inflexión tras sus anteriores declaraciones: "Lo principal lo hicimos, nuestra autocrítica de puertas hacia dentro, como tiene que ser. Nos dimos cuenta de muchas cosas, como que no hicimos una gran temporada de juego ni resultados. Dimos un gran paso de nivel y compromiso. Después te pueden salir las cosas o no, pero no te pueden ganar en ganas, tenemos que salir con las mismas o más que los rivales".

El 'crack' azulgrana hizo doblete ante el Alavés y casi se puede decir también lo hizo de declaraciones, puesto que antes de en los micrófonos había hablado en el campo.

¿A Messi le movió la capitanía para hacer sus dos últimas comparecencias públicas? El rosarino le restó importancia. "Es un momento importante para nosotros poque nos jugamos cosas importantes, pero no hace falta llevar el brazalete para eso. Todos somos conscientes de que debemos ser más regulares. Como dijo el técnico el otro día, tuvimos cosas buenas en 90 minutos y hay que mantenerlas".

Sobre su séptimo 'Pichichi', que dejó prácticamente sellado en Vitoria, aseguró que "los premios individiduales son secundarios. Es verdad que podría ser una marcar muy importante, pero no se dio acompañado de la Liga, como en otras ocasiones".

La estrella del Barça cree que ahora el ambiente se relajará un poco. "Lo necesitamos, un poco de tranquilidad en este parón. Hay que limpiar la cabeza y volver con más ganas que nunca. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir, ahora toca estabilizarnos, trabajar dar lo mejor y demostrar que dimos el cambio".