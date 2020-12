La emoción de Messi al superar al mítico Pelé

Hay pocos futbolistas en el mundo que son capaces de batir récords. Uno de ellos es Messi, que este martes logró superar una de las marcas que dejó en el fútbol Pelé.

El brasileño, que firmó 643 goles en un mismo club (Santos), vio que Leo tumbó su simbólico registro tras marcar un gol en la victoria del Barcelona ante el Valladolid (0-3).

Poco después de terminar el encuentro, el '10' entró a escena en sus perfiles sociales y subió a Instagram una publicación celebrando el récord sus 644 dianas.

"Cuando empecé a jugar al fútbol jamás pensé que rompería algún récord. Y menos aún el que logró que tenía Pelé. Solo puedo dar las gracias a todos los que me ayudaron estos años, mis compañeros de equipo, mi familia, mis amigos y todos los que me apoyan cada día. ¡Abrazo!", dijo Messi tras firmar una marca histórica.

Ig Messi: "When I started playing football, I never thought I would break a record. And even less the one that I achieved today, Pelé's. I can only thank everyone who helped me over the years, my teammates, my family, my friends and everyone who supports me. Hug!!" pic.twitter.com/xQ8zvYQZdP