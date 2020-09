Messi criticó duramente a la directiva... y nadie le rechistó

Messi anunció que, finalmente, se queda en el Barcelona, pero no lo hizo sin dejar tras de sí una ristra de críticas hacia la directiva. Dejó claro que Bartomeu no cumplió su palabra, opinó que el proyecto está fracasando... y absolutamente nadie ha rechistado a sus palabras.

La única reacción por parte del club fue un tuit en el que reproducían una frase del capitán. Ni el presidente ni alguno de los dirigentes cercanos a él se ha manifestado públicamente para defenderse de las acusaciones de la 'Pulga', que no se mostró nada satisfecha con las decisiones tomadas desde arriba.

"El presidente no terminó cumpliendo su palabra", "Él me dijo todo el tiempo: 'Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro', pero nada" y "la verdad es que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas" son las frases más lapidarias del azulgrana en su entrevista.

La última de estas citas es la que más llama la atención cuando se pone sobre la mesa que ningún directivo del Barcelona ha respondido. Su propio capitán explicó con pelos y señales que la gestión de la entidad está siendo mala y nadie, absolutamente nadie, le ha llevado la contraria.