"¿Messi? Cuando el Barça habló de Neymar no me gustó..."

Falta poco más de una semana para que Barça y PSG se vean las caras en Liga de Campeones. Por ello, las palabras de Ander Herrera, que pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER', adquieren todavía más importancia. Valoró ese partido... y también tocó el 'tema Messi'.

"No creo que haya un favorito claro. Uno de los dos tiene a Messi, así que mínimo es un 50-50. Para mí, las claves contra el Barça serán Messi y De Jong, que no estén cómodos. No sé si contarán con Araujo, pero es un auténtico velocista. Eso puede marcar una eliminatoria", resaltó, al tener en cuenta la velocidad de su equipo con Neymar o Mbappé.

Los rumores sobre Messi, una línea que no quiere sobrepasar: "Cuando el Barça habló de Neymar no me gustó, así que yo no diré nada de eso...".

"Neymar y Mbappé terminan contrato en 2022 y, como grandes estrellas que son, se habla de sus renovaciones. Es lógico. Desde septiembre he visto a un Ney muy implicado, su objetivo es ganar todos los títulos con el PSG. Ha cogido la bandera del proyecto y se siente importante", subrayó Ander Herrera.

"Ney es líder natural y Mbappé es muy joven. Va a ser uno de los mejores, pero no hay que obligarle a que abandere el proyecto", añadió el centrocampista español.

Y cerró sobre la posibilidad de juntarles con Messi: "No sé cómo funcionará el 'Fair Play Financiero', pero creo que no, aunque en el fútbol yo lo he visto todo".