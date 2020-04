"Messi debe estar muy harto"

Si hay un hombre mediático que nunca se calla, ese es Jaume Roures. El administrador único de Mediapro analizó la actualidad del Barcelona en una entrevista en 'El Mundo' en la que tiró a dar y no se cortó a la hora de hablar del Barcelona y de la directiva de Josep Maria Bartomeu.

Roures comenzó por Leo: "Ya lo explicó muy bien Messi en el comunicado. No hace falta hacer el tonto para resolver los problemas. Más vale afrontarlos y resolverlos. Me parece más hábil e inteligente que lo otro, que lo único que hace es corroer más la institución por dentro. Messi ya debe de estar muy harto. No es la primera vez. Pero tampoco creo que se vaya, porque dónde va a estar mejor que aquí".

El empresario aclaró que no cree que el Barcelona tenga el potencial económico para hacer frente a fichajes como el de Neymar. Es más, también ridiculizó a Bartomeu por su idea de fichar mediante trueques.

"No se podrán hacer bestialidades de pagar cientos de millones por jugadores, independientemente del resultado que te puedan dar. Tampoco me creo lo de los trueques. Eso me parece una tontería. El Barça ya sufría una crisis importante antes del coronavirus. Es implanteable que el Barça se pueda gastar 100 o 150 millones que no tiene para fichar a Neymar. O que haya un trueque. ¿Qué trueque sería posible con el PSG para traer a Neymar? ¿Enviar a Messi? ¿A Griezmann? Son cosas que se dicen para parecer inteligente, pero que demuestran lo contrario", insistió.

El máximo mandatario de Mediapro también analizó las elecciones a la presidencia del equipo azulgrana y recomendó al socio 'culé' que vote a quien pueda sanear el club: "El Barça tiene una deuda que no puede pagar. Es una evidencia. Pero eso no le preocupa a mucha gente. Por eso, quien venga con propuestas racionales, que tengan que ver con la perspectiva de tener un club saneado, tendrá poca recepción si esto no va acompañado de lo de siempre".