Messi, ¿del Barça a Miami en 2023?

Durante su entrevista con Jordi Évole, Leo Messi no aclaró cuáles son sus planes de futuro a corto plazo. Pese al momento, aparentemente perfecto para zanjar dudas, se limitó a decir que esperaría hasta el final de la temporada para decidir.

Respiran los precandidatos, que al menos saben que quien salga elegido podrá conversar con el '10' durante sus primeros meses de mandato. No obstante, Messi sí que dio pinceladas sobre el largo plazo y este parece que pasará por la Major League Soccer.

El capitán del FC Barcelona reconoció que le atraen la cultura de Estados Unidos y la idea de acabar su carrera allí. Algo de lo que ya se habló meses atrás, cuando se pensaba que podía marcharse al Manchester City para luego jugar en el New York City.

Lo último sobre este asunto lo contó en 'El Larguero' de 'Cadena SER' José Antonio Ponseti. Según el periodista, el deseo de Messi no es marcharse, sino continuar en el FC Barcelona al menos dos años más antes de cambiar LaLiga Santander por la MLS.

De este modo, el rosarino acabaría su etapa como barcelonista en el año 2023. Entonces se trasladaría a Miami, cuando sus hijos tendrían edad de entrar en el instituto y seguir formándose hasta estudiar en una universidad estadounidense.

Según el citado medio, Messi ya habría comprado un apartamento en el lujoso edificio Porsche, ubicado en la zona de Sunny Isles, del que también se habó en verano. Su precio estaría por encima de los ocho millones de euros y podría subir con su coche en un ascensor.

El City no se rinde

No obstante, desde Inglaterra, el 'Daily Telegraph' insiste en que el Manchester City no renuncia a Messi. Su plan sería ofrecerle cinco años de contrato, los tres primeros en la Premier League y los dos siguientes en el mencionado New York City de la Liga Estadounidense.

Al final, la presencia de Pep Guardiola tras su última renovación se antoja como un reclamo ideal para el argentino. También continúan Txiki Begiristain y Ferran Soriano, parte clave de la presidencia de Joan Laporta en el Barça con la que Messi sacó su mejor fútbol.

La continuidad de Messi en el Barcelona dependerá mucho de cómo se desarrolle la temporada y el proyecto que se le plantee. De momento, su rostro tras el empate contra el Eibar denotaba un hastío que preocupa en el Camp Nou.