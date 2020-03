Messi elige al mejor jugador que ha visto (y no es Ronaldinho ni Maradona)

En la misma entrevista, Messi deja reflexiones interesantes. Recopilamos diez de las mejores frases del '10'. También tuvo un recuerdo para Ronaldinho, su 'padrino' en los primeros años del Barcelona.

"Me ayudó mucho. Entré al vestuario con 16 años. Hacerlo y ver a esos monstruos era complicado. Me apadrinó, me hizo sentir cómodo, que me soltara", declaró Leo Messi en 'TyC'.

"En la cancha lo buscaba siempre. Fueron pocos años juntos. En esa época no jugaba tanto. Me hubiese gustado jugar mucho más tiempo con él", apostilló el argentino, agradecido eteternamente a Ronaldinho.

Pero no es Ronaldinho el mejor futbolista que ha visto Messi, o al menos aquel al que considera mejor según sus criterios. Para Leo, lo fue otro Ronaldo... y no Cristiano precisamente.

"Ronaldo Nazario fue un fenómeno. De los delanteros que he visto, para mí fue el mejor. Un jugador impresionante desde cualquier aspecto", sentenció Messi.

Ni Diego Armando Maradona (al que por edad no disfrutó Messi) ni cualquiera de los compañeros que ha tenido a lo largo de su carrera, como Xavi o Iniesta. El mejor para él, Ronaldo Nazario.