"¿Messi? En el Madrid pasó lo mismo con Cristiano y la vida siguió sin él"

Ya de vuelta tras las vacaciones, Luka Modric habló con 'AFP' y atajó el debate de la salida de Leo Messi. El balcánico, aunque sabe que es un golpe para el Barcelona, aseguró que el cuadro 'culé' se repondrá, como ya hizo el Real Madrid.

"Si sucede, será una gran pérdida para el prestigio de la Liga, pero tenemos que seguir adelante. Otros jugadores se convertirán en estrellas. Cristiano se fue, pasó lo mismo, y la vida en el Madrid siguió sin él. Será lo mismo para el Barça y LaLiga", recordó el centrocampista blanco.

Respecto a la nueva temporada en el Madrid, Modric espera continuidad: "No tenemos un equipo joven, sino experimentado. Tenemos jugadores jóvenes que mejorarán. No sé si compraremos otros, tenemos suficiente calidad".

"Tuve dos lesiones que me retrasaron y luego otros jugadores aprovecharon su oportunidad. No fue fácil para mí, pero quizás ahora Zidane lo ve de manera diferente porque nunca me rendí y al final volví a jugar. Me siento bien ahora, en forma y motivado", añadió Modric.

Consciente de las críticas a Eden Hazard tras su primer año en la capital, recordó sus consejos al belga: "Hablé con él y le dije: 'Eden, tal vez necesitas no jugar ahora y recuperarte para la próxima temporada, te necesitamos en tu mejor momento. Esta es la temporada en la que estás conociendo todo, pero la siguiente debes estar al 100%".

De la misma forma, Modric atajó el debate sobre Gareth Bale. "Es un gran jugador, pero su situación no es fácil. Siempre cuenta con mi apoyo, pero necesita decidir qué es lo mejor para él y qué es lo que quiere hacer con su carrera. Necesita volver a su mejor nivel", detalló el croata.

Se acordó también de Zinedine Zidane, al que cree que no se le da el mérito que merece: "Entiende perfectamente a los jugadores. Es uno de los mejores. Lo que hemos logrado es inimaginable y todavía la gente dice que es por suerte, no le dan el reconocimiento que merece, pero no lo necesita. Los resultados hablan por sí solos".