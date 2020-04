"Messi es el más grande de la historia del fútbol, después de mi padre"

Diego Jr. fue el fruto de una aventura que Maradona tuvo en su época en el Nápoles. Durante mucho tiempo se negó a reconocerle como hijo, pero eso cambió en 2016. Ahora su relación ha cambiado.

Nadie debe saber lo que es el peso de un apellido como Diego Sinagra, el hijo ilegítimo más famoso de Maradona. Ha vivido con el hecho de ser hijo de Maradona toda su vida, pero sin el apoyo de su padre, quien renegó de él hasta hace cuatro años.

Y como lo llevaba en los genes quiso dedicarse al fútbol. "Desde los nueve hasta los 17 años jugué en las categorías inferiores del Nápoles", empezó diciendo Diego Maradona Jr.

"Estuve en el Genoa Sub 19, en las inferiores de la Selección Italiana, decían que lo hacía bien, pero después es como si me hubiese apagado la luz y no tuve el carácter de seguir progresando", continuó.

"Empecé a deambular por equipos de categorías menores, pero el amor al fútbol me hizo jugar hasta el año pasado que lo tuve que dejar porque me requería mucho sacrificio y las lesiones ya no me respetaban tanto. Fue una decisión muy dura, porque los que amamos el fútbol nunca aceptan la retirada", dijo también.

El peso del apellido fue demasiado. "Yo nací con este apellido, pero corren las piernas, juegan al fútbol las personas. Pero sí es cierto que fue una desventaja, siempre se me intentó comparar con mi viejo en todo lo que hacía en una cancha, no se fue honesto conmigo, siempre se esperaba más de mí", explicó.

"Yo siempre tenía que hacerlo excelente porque me apellido Maradona, y no hay nadie que lo haga excelente todos los partidos, nadie", agregó.

Ahora dice que quiere ser entrenador, otro camino que también ha emprendido su padre, a quien tardó en conocer. "Yo tuve la mala suerte de no estar con mi viejo durante muchos años, pero por el contrario, mi vieja y su familia siempre me contaron la verdad, nunca me ocultaron que él era mi padre, lo supe desde que tuve uso de razón, y lo mejor es que criaron desde el amor hacia él, nunca con rencor", explicó.

"Cuando lo tuve delante por primera vez fue impactante, imagínese después de tantos años tener al más grande futbolista al lado tuyo. Pero el 'shock' duró media hora, después cuando hablo con él lo hago con mi padre, no con Maradona. Lo asumí enseguida y nuestra relación es magnífica después de más de tres años. Estoy muy orgulloso de ser su hijo", relató a continuación.

El debate entre Messi y su padre no pudo faltar en la entrevista. "Messi es un gigante, me encanta, mucho más que Cristiano Ronaldo, pero mucho más, y discuto con la gente cuando lo comparan con mi viejo, porque los terrestres no se comparan con los extraterrestres", espetó.

"También me enfado cuando en Argentina se meten con él, 'dejen en paz al pibe', les digo, porque tenemos que disfrutarle, porque después de mi viejo es el más grande de la historia del fútbol", añadió, en defensa de 'la Pulga'.

Su defensa de Messi fue más allá. "Le tengo mucho cariño y admiración a Messi, y para mí no se merece las críticas que recibe. Aunque a mí me encantaría verlo, Messi no necesita ganar un Mundial para ser más grande, él es enorme, y yo no lo juzgaré cuando se retire, y la gente tampoco debería hacerlo, por si ganó o no un Mundial, sino por todo lo que nos dio en los años que jugó, por lo que nos hizo disfrutar del fútbol", afirmó.

"Ahora, compararlo con mi viejo no se sostiene, porque Diego Armando Maradona es tan grande, él es el fútbol. Y no lo digo porque sea mi viejo, sino porque hablo con la gente y llora cuando se refiere a él, por cómo jugaba, lo que hacía en una cancha. A mi viejo nadie lo va a igualar ni se le puede comparar con nadie", advirtió también.

Y, lejos de rehuir la polémica, Diego hizo un 'top 3' histórico que no dejará indiferente a nadie. "Mi viejo, Messi y Johan Cruyff, no Pelé. Porque, junto con Diego Armando Maradona y Lionel Messi, Cruyff fue el único que fue capaz de hacer algo nuevo en el fútbol, primero como jugador y después como entrenador", respondió.