"Messi es el mejor de la historia; Ronaldinho estuvo a su altura un par de años"

Si hubo un cambio que propició el Barcelona de los títulos y los éxitos en el siglo XXI, ese fue el fichaje de Ronaldinho en el verano de 2003. El astro llegó de la mano de Rosell y Laporta y cambió la cara a un equipo que se había acostumbrado demasiado a perder después de la exitosa etapa de Johan Cruyff.

En su entrevista con Cristina Cubero en 'Mundo Deportivo', Sandro Rosell alabó al brasileño, aunque se rindió a la calidad de un Leo Messi que le ha superado con creces. "Messi es el mejor de la historia del fútbol, todas las temporadas. Aunque para mí, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas", explicó. Hay que recordar que al ex presidente del Barcelona le une una gran amistad con el crack de Porto Alegre y Rosell lo demuestra siempre que puede.

"Messi es el que más ha aportado al Barça en la historia del club desde su fundación. Pero el Barça también aporta muchísimo a Messi. Es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva, Messi pasará, dejará un recuerdo imborrable, pero el Barça seguirá", anticipó Rosell.

De nuevo centrándose en Ronaldinho, el ex máximo mandatario 'culé' trató de opinar de su detención en Paraguay y pidió que todo se resuelva lo antes posible: "No tengo ninguna duda de que Ronaldinho no sabe aún por qué le han encerrado. Alguien le engañó y no le explicó la verdad. Él es fútbol y sonrisa. Espero que continúe pensando en fútbol, pero, sobre todo, que siga sonriendo".

Rosell, para concluir, dio una cuota importantísima de responsabilidad al astro en el cambio que experimentó el club: "Fue una pieza fundamental. Cambió la historia del Barça, que pasó el pesimismo colectivo al optimismo. Volvieron la sonrisa, la magia y los resultados deportivos. Y además ejerció como mentor de Messi".