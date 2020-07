"Messi es un animal, estará en el Mundial de 2022"

El nombre de Xavi Hernández sonó con fuerza para sustituir a Ernesto Valverde, pero el catalán, ahora a los mandos del Al Sadd, dejó claro que solo vive el presente. En su charla virtua con 'Marca' por seguridad tras conocerse su positivo por COVID-19, lanzó un avance para aquellos que dudan del futuro estado físico de Leo Messi.

"Veo a Messi jugando hasta que él quiera. A nivel físico está rápido, fuerte. Es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará el Mundial de Catar de 2022", aseguró, dando vida así a los aficionados argentinos que no lo tenían claro.

Sobre una futura etapa en 'Can Barça' fue claro: "No me escondo, lo he dicho siempre. Mi meta principal, cuando se dé, es el Barcelona. Es mi casa y sería un sueño. Pero ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado con esta nueva temporada. Cuando tenga que venir, a corto o largo plazo, ya vendrá. Sobre todo hay que respetar a Quique Setién, le deseo todo lo mejor al equipo".

En ese camino, analizó los meses del cántabro al mando. "A veces el Barça juega muy bien, otras bien y otras no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién, ahora y con sus anteriores equipos. Intenta dominar y hacer un juego vistoso. A veces no se consigue, es verdad, pero el rival también te dificulta. Hemos visto partidos muy bonitos y muy buenos del Barça con Setién, sin duda", resaltó.

Sobre las polémicas arbitrales sobre el VAR en esa pugna por el título con el Real Madrid no quiso entrar porque "es trabajo de los árbitros" y son jugadas "que hay que interpretar".

Ahora en el Al Sadd, Xavi es fiel a su estilo: "Estoy totalmente convencido de que, independientemente de donde estés y de los jugadores que tengas, es posible transmitir a tus futbolistas esta idea. Convencerles de que van a ser mejores así y van a ganar más fácil así. Evidentemente, el Al Sadd no es el Barça, pero intentamos jugar desde atrás, con buen nivel técnico".

Xavi tiene el objetivo de ganar la Champions a nivel asiático (AFC), a la que llegó el pasado curso a semifinales. Para ello ha firmado a Santi Cazorla.

"Catar es el sitio idóneo para ir ganando experiencia como técnico en un equipo ganador como el Al Sadd. Ganar la Champions sería un colofón a esta etapa. Es el objetivo principal, todavía más teniendo en cuenta que, por la pandemia, el torneo se va a organizar aquí en Doha, entre septiembre y octubre", finalizó el catalán. Muchos se preguntan si ese título podría ser su último capítulo en Catar antes de volver a la que siempre ha sido su casa...