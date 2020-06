"Messi es una inspiración, de Suárez quiero aprender"

Fue fichado de urgencia, por las lesiones de Suárez y Dembélé, pero la vuelta del primero le ha cerrado las puertas de la titularidad. Sin embargo, eso no parece perturbar al ariete danés.

Al menos eso fue lo que explicó a 'Goal', cuestionado al respecto de la vuelta del fútbol. "Estoy muy feliz de que Luis Suárez regrese porque cuando vine estaba lesionado y todavía no hemos podido jugar juntos. Quiero jugar junto a él y aprender de él, es uno de los mejores delanteros del mundo", aseguró.

"Me siento bien. He estado esperando durante mucho tiempo a que llegara este momento. Es algo que hace que me levante cada mañana pensando en ser mejor futbolista", añadió Braithwaite.

También colmó de elogios a Messi. "Leo da muchísima confianza al equipo porque puede marcar la diferencia en cualquier momento", explicó, sobre el astro argentino.

"Me ayuda mucho a ser mejor jugador con sus consejos y por cómo ve el fútbol. Es una auténtica inspiración para mí", dijo también, sobre Leo Messi.

Sea titular o suplente, su objetivo siempre será ganar. "La mentalidad es algo distinta cuando sales al campo con un objetivo diferente. Pero mi convicción es la de ganar siempre", afirmó.

"Nunca había experimentado nada parecido así que fue una situación muy particular para mí. Intento ser positivo ante cualquier situación negativa. Lo más importante para mí fue poder estar junto a mi familia", dijo, para finalizar.