"Messi está bien y cuando esté con nosotros, estará todavía mejor"

Messi es imprescindible en el Barcelona y también en Argentina. En el país sudamericano vigilan con detenimiento cada acción del delantero, esencial en los esquemas de Scaloni.

Precisamente el técnico de la 'Albiceleste' habló sobre el '10' en su llegada a Argentina. "Está bien y cuando está con nosotros, está todavía mejor. Esperemos que siga todo de esta manera", dijo Scaloni a los medios.

"Será una doble fecha difícil, como son todas, pero esta tiene la particularidad de que venimos contando con los jugadores y viendo cómo van a llegar: hay algunos que no están en las mejores condiciones", aseveró el técnico.

Habló Scaloni sobre el hecho de que algunos equipos no cedan a sus jugadores: "Creo que hay una reunión con la CONMEBOL para llegar a un acuerdo. Si los países deciden no mandar a los jugadores, no podemos hacer mucho. Esperemos que puedan venir porque son importantes".

"No creo que haya un problema en el sector izquierdo. Hay jugadores y tenemos variantes. Esperemos que puedan jugar algún partido, que puedan llegar en buenas condiciones. En caso contrario buscaremos otras opciones", especificó.

Por último, se refirió al Kun Agüero: "Hablé con él hace un mes y ojalá pueda tener ritmo. En la próxima semana decidiremos la lista final y siempre está en consideración, pero tiene que estar en las mejores condiciones y sabemos que no va a llegar al 100%".