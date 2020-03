Messi está desquiciado

Cuando Messi activa el piloto automático, es un AC-130 en un cielo repleto de avionetas. Su cerebro viaja a la velocidad de la luz y es capaz de imaginar jugadas, pases y golpeos casi inéditos en el mundo del fútbol. Pero ni siquiera un genio como el de Rosario puede estar siempre a su mejor nivel, sobre todo cuando el rendimiento global del equipo no acompaña. Y ese cortocircuito, a veces, provoca una desconexión en ciertos partidos. En el Santiago Bernabéu, por ejemplo, le volvió a ocurrir en la segunda mitad. No fue su mejor encuentro, ni mucho menos, pero aun así disfrutó de varias ocasiones. Con el Madrid por delante en el marcador y al no ver reacción en el resto del grupo, la desesperación le llevó a cometer una fea falta sobre Casemiro que le costó la amarilla.

Una tarjeta que puede quedar en una mera anécdota, pero si se analiza más al detalle este comportamiento del argentino, se puede observar cómo la mayoría de las cartulinas llegan en encuentros que no son favorables al Barça y en los que Messi, en la mayoría de ellos, siente cierta impotencia.

Además de la que recibió en Chamartín ante el Madrid, el '10' también fue amonestado en la visita a San Paolo, en el 1-1 ante el Nápoles. La anterior vez fue en San Mamés ante el Athletic, en los cuartos de final de Copa del Rey, ronda en la que el cuadro azulgrana fue eliminado.

Para detallar este comportamiento de una manera global, las cinco amarillas más recientes de Leo han llegado en sus últimos 20 duelos. Es decir, promedia una cada cuatro citas. Algo que ha aumentado considerablemente respecto a otras temporadas. En la 2018-19 ni siquiera llegó a las cinco en todo el curso-se quedó en tres-.

Más allá de esta reciente asiduidad de Messi a las amonestaciones, la mayoría de ellas han llegado a lo largo de su carrera en eliminatorias o partidos clave. 12 veces ha visto la amarilla en Champions y 14 en Copa del Rey. En Liga, por ejemplo, en muchos más partidos disputados llega a las 45.

Datos que pueden representar ese sentimiento de impotencia en ciertos partidos cuando el equipo no responde. Como le pasó el día del duelo entre Argentina y Chile en la Copa América en el que acabó expulsado tras su cara a cara con Medel.

No está siendo un año sencillo para el argentino. Tras superar un episodio importante de lesiones en el primer tramo de temporada, el grupo tuvo que hacer frente a las malas sensaciones en el plano deportivo y a un cambio en el banquillo. Después de superar ese relevo Valverde-Setién, llegó el controvertido intercambio de pareceres entre Abidal y el capitán, que acudió a las redes sociales para dar su versión. Un primer cara a cara con el club que elevó el nivel de alarma en la Ciudad Condal tras las supuestas cuentas que tenía I3 Ventures, por entonces proveedor de la entidad, para, a priori, criticar a parte del vestuario.

Ahora, esas dos cartulinas amarillas en San Paolo y en el Santiago Bernabéu pueden representar el sentir de la estrella del Barcelona en una semana realmente difícil en el plano deportivo. Pero Leo ya se ha levantado de otras muchas situaciones adversas...