"Messi está recibiendo ofertas de clubes con un magnate o un estado detrás"

Continúa la campaña de los candidatos a presidir el FC Barcelona. Este viernes le tocó a Joan Laporta, que hizo un acto en la plaza Vall d'Hebron de Barcelona y volvió a tocar temas troncales sobre la actualidad azulgrana.

Empezando por los fichajes: "He de mantener la coherencia, lo he repetido varias veces. Me han llamado todos los representantes, pero si sale un nombre subiría el precio y no quiero desestabilizar el club porque llegaremos a mitad de temporada y debemos motivar al máximo los jugadores y a Koeman, que crean en ellos. Quiero empezar ganando títulos".

Y continuando con Leo Messi, del que dijo que confía en que continuará: "No será fácil porque está teniendo ofertas de clubes a los que el dinero no les falta porque hay un magnate o un estado detrás, pero Messi está a gusto aquí. Estoy convencido, por lo que conozco a Leo, de que quiere quedarse".

"Ama al Barça y está muy bien en Barcelona. Gozo de la credibilidad de Leo que siempre me ha dicho que he cumplido lo que he dicho. Y esta es una máxima muy importante. No digo en tono prepotente que tengo experiencia, sino porque lo siento", insistió Laporta, que habló de su relación con el capitán azulgrana.

"He tenido momentos muy bonitos con Leo y su familia. Ha habido propuestas para que se fuera y hemos hablado y ha visto que tomó la decisión de quedarse y las cosas le han salido muy bien. Soy moderadamente optimista porque tengo base. Vamos a hacer una propuesta dentro de las posibilidades del Barcelona porque no se mueve por el dinero. Que vea que la propuesta deportiva es muy competitiva y somos capaces de hacerlo porque creerá lo que prometeré porque todo lo que he propuesto, lo he cumplido", agregó.

Respecto a Ronald Koeman, defendió la continuidad del neerlandés: "Koeman, como todos, dependerá de resultados y juego, pero va cogiendo cada vez más el tono, igual que el equipo. Es nuestro entrenador y lo motivaré al máximo. Me gusta el cambio de orientación que han hecho sus declaraciones. Ahora el equipo es más piña, que es la clave del éxito".

"Un equipo campeón ha de ser un equipo, con un líder como Leo y jugadores que tiren del carro. Mira cómo celebran los goles, empiezan a confiar en sus posibilidades. Me han dicho de dentro que conocemos poco al entrenador, pero está claro que va de cara y eso Koeman lo tenía cuando era jugador", añadió.

También habló Joan Laporta del estado económico del Barcelona: "En 2003 ya estábamos en una situación muy parecida, con pérdidas importantes, deuda enorme, gastos insostenibles... con un agravante, que tuvimos que dar de baja a media plantilla. Ahora la situación da respeto. En junio se han de pagar unas cantidades enormes, pero el Barça puede renegociar esa deuda y pasar la deuda de corto a largo plazo porque hoy en día hay instrumentos que te lo permiten hacer porque el club tiene unos activos muy sólidos y creerán en los dirigentes".