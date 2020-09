La salida de Cesc Fábregas del Barcelona al Arsenal estuvo cerca de convertirse en una doble pérdida para el conjunto azulgrana. El otro canterano era Leo Messi.

Fabián Soldini, en una entrevista recogida por 'Marca' y 'AS', entre otros medios, reconoció que el Arsenal tentó a Leo Messi para que se marchase a Londres al mismo tiempo que Cesc.

"Messi estuvo tentado por el Arsenal, pero no se quiso ir. Estuvo tentado para llevárselo. Hablaron con él, pero no se quiso ir. Para mí no se va a ir nunca del Barcelona, ya sufrió el desarraigo", explicó Soldini.

Recordó Soldini la salida traumática de Messi. "Desde que salió el avión de Rosario a Buenos Aires, Leo no paró de llorar un segundo. Su cabecita sabía que no iba a volver. Era doloroso ver cómo se iba de Rosario", aseveró.