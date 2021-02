El cuarteto de oro de Koeman: 19 goles y 12 asistencias en 2021

El Barcelona anda afilado. Ha metido la directa hacia sus mejores sensaciones. La final de la Supercopa perdida ante el Athletic fue un mazazo, aunque incluso aquella noche igualmente jugó bien. Parece que el proyecto de Koeman ha empezado a carburar. Y dentro de la mejora significativa, BeSoccer Pro ha detectado varios patrones comunes y una banda de matones muy peligrosa: la que forman Messi, Griezmann, De Jong y Jordi Alba.

Para empezar, en 2021 el equipo azulgrana se ha aferrado a una serie de nombres clave. Especialmente en lo que tiene que ver con el rendimiento ofensivo. Leo Messi, por supuesto, es siempre una figura nuclear. Pero más aún si, como ahora, ha enganchado velocidad de crucero para convertirse en determinante y más histórico. En esta ruta de diez partidos del año nuevo, el rosarino ha participado en siete, en los que ha completado seis goles y una asistencia (y podría haber sido mucho más de no toparse en cuatro ocasiones con los palos).

Y no solo le ha acompañado en esta misión, sino que le ha superado, Antoine Griezmann. El cambio de año ha sentado de fábula al francés, que atraviesa su mejor momento en el Barcelona. No en vano, hablamos del futbolista que más goles ha generado en 2021 de las cinco grandes ligas. Seis goles y seis asistencias (y su participación vital en el autogol de Aarón que no computará para la estadística) en diez encuentros, cuando antes de eso acumulaba cinco y dos. Salvo ante Huesca (0-1), Cornellá (0-2) y Elche (0-2), ha anotado o ha dado un pase decisivo para la racha de buenos resultados, aunque Villalibre, y luego Iñaki Williams en la prórroga, le privaron de darle a su equipo el título de la Supercopa.

La tercera pata es la de Frenkie de Jong. O 'Frenkie de Gol', como ya le llaman muchos dado su enrachado momento como azulgrana. El ex del Ajax ha amasado cinco goles y dos asistencias en nueve encuentros, incluidos algunos vitales frente a Granada, Rayo, Real Sociedad o SD Huesca. Ubicado en el puesto de interior, está desatado como uno de los pilares de este equipo de Koeman.

Quien se ha animado también bastante a la faceta ofensiva ha sido Jordi Alba, quien siempre fue uno de los mejores socios de Leo Messi y, desde la marcha de Luis Suárez en verano, se ha quedado como el principal. Su aportación asciende a dos goles y tres asistencias en nueve encuentros. Contra el Granada, además, firmando un doblete histórico para su estadística.

Esos datos mirados de manera colectiva les convierten en el cuarteto mágico de Koeman, puesto que de los 24 goles y 17 asistencias firmados en 2021, ellos cuatro han sidos los protagonistas de 19 y 12, respectivamente.

Sus sociedades han sido continuas. Griezmann le ha dado tres goles a Messi, dos a Alba y uno a De Jong. El lateral, por su parte, le ha regalado dos al francés y uno al neerlandés. Messi también puso en bandeja al ex del Ajax el gol en El Alcoraz.

El Barça tira de cabeza y en el área chica

Hablamos de esos cuatro jugadores como cerebro del Barça (aunque Pedri y Dembélé también han gozado de un protagonismo destacado), aunque no solo han usado la cabeza para pensar buenas jugadas. Son cinco los goles de cabeza que ha conseguido el equipo catalán en 2021, cuando en toda la temporada acumula ocho. Dos de ellos en Granada (Jordi Alba y Pedri), uno en semifinales de la Supercopa (De Jong), uno de Pedri en San Mamés y otro de Riqui Puig contra el Elche.

Otro detalle muy significativo es que, de estos 24 goles hechos por el Barcelona en el nuevo año, 21 de ellos han sido dentro del área. Nada sorprendente porque va implícito en el ADN 'culé', pero sí da idea de la profundidad de juego que ha alcanzado el equipo teniendo en cuenta que 14 entraron con remates desde el área pequeña, culminando buenas asociaciones. Y en ello el mejor estilete ha sido Frenkie de Jong, puesto que sus cinco goles los ha anotado a escasos centímetros de la boca de gol, confirmándose así como un magnífico llegador.