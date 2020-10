"Messi hace muchas cosas por sí mismo; Cristiano necesita ayuda de todos"

El sorteo de la Champions League deparó un Grupo G durísimo para el Dinamo de Kiev. Si quiere estar en octavos de final, el equipo de Mircea Lucescu tendrá que pasar por encima de FC Barcelona o Juventus, contra la que abre este martes (18:55) su competición.

A eso se le une el picante del Ferencvaros entrenado por Rebrov, quien atizó al Barça cuando era futbolista en el Dinamo. Ahora, los cocos sobre el césped son Leo Messi y Cristiano Ronaldo, a los que Lucescu quiso comparar en rueda de prensa.

"Messi es un tipo de jugador excepcional en espacios reducidos por su aceleración, confianza en sí mismo, regate y todo eso. Ronaldo es un tipo de jugador diferente, porque le gusta tanto marcar goles que necesita espacios más amplios. Él necesita la ayuda de todo el mundo, la ayuda de sus compañeros", expresó Lucescu.

Para él, liferencia está en esa autosuficiencia: "Messi puede hacer muchas cosas él mismo. Ronaldo puede hacerlo en el área o a 20 metros de ella, pero intenta aprovecharse del espacio creado por otros y marca. Eso es todo. Son diferentes, pero ambos son jugadores muy fuertes".

No es la primera vez que Lucescu se ve las caras con los dos astros del fútbol mundial y avisa a sus pupilos, aunque CR7 no estará de momento en este primer envite por el COVID-19: "Me he enfrentado a ellos muchas veces, pero mis jugadores no. Se encontrarán con ellos pronto. Debo explicarles cómo son".