Messi igualó a Xavi y está a un partido de un nuevo récord

Un Leo Messi concentrado para no perder punta en LaLiga Santander igualó a su ex compañero y mítico ex jugador del Barcelona Xavi Hernández en los partidos disputados en LaLiga.

El astro rosarino alcanzó los 505 choques con la elástica azulgrana, los mismos que disputó el ex centrocampista y ahora entrenador del Al-Sadd.

Será, entonces, en el partido frente al Cádiz cuando Leo Messi pase a Xavi Hernández y establezca un nuevo récord en el conjunto azulgrana.

Además, Leo Messi seguirá persiguiendo a Xavi, que también tiene el número más alto de partidos jugadores con la camiseta azulgrana entre todas las competiciones con un total de 767.

Hasta ahora, el argentino se sitúa en 759, de modo que será cuestión de tiempo que iguale y supere a Xavi.