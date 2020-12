Messi le prometió la camiseta, no se la dio y Perea no se cree la excusa

Alberto Perea, jugador del Cádiz, atendió al programa 'El Pelotazo' de 'Canal Sur' y explicó el curioso episodio que tuvo con Leo Messi y su camiseta.

Durante el pasado Cádiz-Barcelona, el extremo local le pidió la elástica al '10' y este se la prometió. Pero, al final del choque, no se la dio.

"Antes del partido le pregunté a Messi si me podía dar la camiseta al finalizar el partido y me lo prometió. Pero cuando acabó y le volví a preguntar, me dijo que ya la había regalado", expuso Perea, que no se quedó muy convencido con la respuesta del argentino.

"Y creo que no era así porque casi ni me miró. Al final me la dio Busquets, al que ya conocía, y también está muy bien para mi colección", agregó.

Perea también se refirió al debate de la posesión de balón, algo que parece ser despectivo en los comentarios sobre el estilo de Cervera: "Lo que cuenta es cuando el árbitro pita el final y el míster lleva unos cuantos años más que yo y le va muy bien así. Firmamos que los rivales tengan el 70% de la posesión en cada partido y llevarnos nosotros los puntos".

"Cuando le ganas a un equipo como el Barcelona, lo primero que te acuerdas es de la afición, ya que con ellos habría sido espectacular. También me acordé de mi novia y de la familia, que han estado conmigo cuando estaba en el hoyo", añadió sobre la sonada victoria ante los azulgranas.