Messi lo intenta todo: dispara más que nunca

Terminó el Barcelona-Juventus, 0-3 para los 'bianconeri', y las estadísticas mostraban lo siguiente: Leo Messi ha tirado once veces. De esas once, siete encontraron portería, uno de ellos se marchó fuera y tres fueron bloqueados. Messi, a pesar de intentarlo, no marcó.

ProFootballDB ha detectado que, en las últimas seis temporadas en Champions League, el rosarino disparó más que nunca en un encuentro. Nunca antes desde el curso 15-16 lanzó once veces, tampoco siete de ellas habían ido a la portería contraria. Leo llega a nuevos topes.

El 'crack' del Barcelona le puso un empeño bestial frente a la Juventus. Otro tema está en la calidad del disparo y lo forzado que estuviera a la hora de ejecutarlo. Gigi Buffon acabó el duelo con siete paradas, pero eso no significa que Leo estuviera siempre cerca del gol. Una ocasión abortada por parada en dos tiempos tras conexión con Jordi Alba y otro disparo en caída (que el Barcelona reclamó como penalti), las oportunidades más claras del capitán azulgrana.

Que Messi acabe con más disparos que nunca y no marque también tiene que ver con el funcionamiento colectivo, amén del particular. El Barcelona no juega con fluidez en ataque y eso obliga a Leo a intentar resolver en situaciones nada cómodas, muchas de ellas desde la frontal o en posiciones lejanas. En este sentido, el astro echa de menos a Luis Suárez, su mayor asistente, el socio que mejor le conocía y quien más trabajo sucio y aclarados hacía para el argentino. Es más frecuente de lo habitual ver a la estrella del conjunto catalán procurar buscarse la vida entre adversarios o frente a un bosque de piernas.

Un dato: el Barcelona acabó el choque ante la Juventus con 19 lanzamientos, siete de ellos fueron a puerta. Todos estos disparos contra el arco rival los firmó Leo Messi. Nadie que no fuera él se topó con Buffon.

También hay más aristas en esta historia: casi todas las jugadas del Barcelona pasan por los pies de Messi, lo cual multiplica sus opciones de acabar cualquier acción del conjunto 'culé'. Messi dio más toques al balón (125) que Griezmann, Trincao y Pedri juntos (118). Los acompañantes del genio, ya sea por timidez, por falta de ideas o atrevimiento, porque el 'Messisistema' se impone por imposición o inercia, buscan con excesivo afán al '10'.

En lo que va de temporada, el delantero azulgrana promedia 5,93 disparos por 90 minutos y 2,89 a puerta por 90 minutos. En seis temporadas, primera vez que alcanza tales medias. Como hace 0,52 goles por 90 minutos, esto significa que acumula 11,43 tiros por gol, 5,57 cuando se trata de remates que van a portería. Sus números más bajos. Por ejemplo, en la campaña 16-17 (la última de la 'MSN', Messi-Neymar-Suárez), Messi apenas necesitaba 4,50 tiros y 1,89 tiros a puerta para gritar gol. Comparen esto con los 11,43 y 5,57 mencionados anteriormente.

Solo en Liga, el actual Balón de Oro hace 5,27 remates y 2,53 a puerta rival. No son sus topes de intentos en la competición doméstica, pero la conjugación con su actuación en Liga de Campeones eleva sus promedios: en el torneo continental, Leo Messi registra hasta 7,5 disparos, de los cuales 3,75 encuentran portería. Esto casi dobla las estadísticas de la campaña pasada en Champions.

Messi acabó también con 11 tiros y 0 goles el partido ante el Cádiz. Es la primera vez que Leo enlaza dos encuentros con 11 lanzamientos.