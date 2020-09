"¿Messi? Los clubes están por encima de todas las personas"

Luis Enrique, seleccionador español, compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de la Liga de las Naciones de la UEFA ante Ucrania, tras el empate 1-1 en el estreno de 'la Roja' ante Alemania.

Quiso comenzar el seleccionador hablando sobre la situación de Thiago: "Espero un poco lo que se puede ver cuando juega con el Bayern, aunque ahí más de pivote, aquí de interior. Hay similitudes y claras diferencias. Lo conozco del Barça B. Ya era maduro y ahora lidera. Tiene una calidad fuera de duda con balón y sin balón. Roba muchos balones, juego presionante. Es la misma versión de Thiago, pero mejorada debido a la experiencia".

Inmediatamente, fue cuestionado sobre la situación de Adama y las posibles rotaciones en el once titular: "No hago la convocatoria pensando en que al acabar se vayan todos contentos. Por gustarme, me gustaría que fueran muy felices. Yo decido en función de lo que he visto entrenando y lo que necesita el partido. Es posible que repitan pocos, algunos o muchos".

"Adama hay tres opciones, que salga de inicio, que salga un rato y que no salga. Los jugadores hasta dos horas antes del partido no saben quien juega. Los quiero a todos preparados para competir. Explico los roles en la charla sin saber si juegan o no. Este es mi método", añadió sobre el tema.

"No sé si pronunciarme sobre lo de Messi"

Además, el entrenador de la Selección Española fue cuestionado por la situación de Leo Messi, al que conoce muy bien de su etapa como entrenador del Barcelona. El argentino rompió su silencio para confirmar que este curso se quedará en el Camp Nou porque no le dejan marcharse.

"Es un tema muy delicado. Una reflexión general sería que... no sé si pronunciarme. Creo que los clubes están por encima de todas las personas. El FC Barcelona, fundado en 1899 es uno de los mejores del mundo, que ha ganado títulos siempre. Es evidente que ha habido una relación maravillosa. Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial, pero me hubiera gustado muchos más que se hubiera llegado un acuerdo", comentó Luis Enrique.

Y añadió: "Tarde o temprano Messi dejará de jugar en el Barça, es de buen nacido ser agradecido por las dos partes, y hubiera estado bien que hubiera sido más amistoso. El club seguirá ganando títulos sin Messi, como Messi seguirá siendo maravilloso muchos años si se va".

'Lucho' también tuvo tiempo de elogiar la calidad de Sergio Busquets: "Es como cuando era joven. Muy maduro. No necesita hablar mucho. Ya solo con su presencia impone respeto. Es un tío cercano. Pero no está aquí por lo que aporta fuera. Es una garantía como jugador y como profesional. Evidentemente hace partidos mejores y peores, como todos, pero está aquí porque para mí es uno de los jugadores más importantes de la selección. Como lo ha sido siempre".

En cuanto a la madurez de los debutantes, explicó: "Me gusta mucho la pregunta. Justamente antes del partido hicimos recuento de títulos en categorías inferiores y casi todos lo eran. Eso quiere decir que ya están listos y acostumbrados a ganar y solo tienen que trasladar esa ambición. No me sorprendió. Ratificó mi idea de darles minutos importantes".

"Pero no hay que exagerar. Esos jugadores tienen que ir poco a poco. Algunos no han jugado ningún partido completo. Es un proceso. Pero a nivel futbolístico, como se ha trabajado en las categorías inferiores, estoy encantado. Hay mimbres para hacer un buen cesto y lo agradezco", añadió.

"Shevchenko es muy listo y no quiero darle pistas"

Cuestionado sobre el once que utilizará ante Ucrania, comentó: "Shevchenko es muy listo y no quiero darle pistas. Si eso fuera un círculo cerrado os lo diría. No quiero darle pistas a Ucrania, que ya nos va a dar suficientes problemas".

Luis Enrique respondió tajante cuando un periodista comparó a Ansu Fati con Leo Messi: "Hombre... compararse con Messi es que seguramente vas a perder. Me ha sorprendido. No su rendimiento como futbolista, que por eso lo he convocado, pero sí su tranquilidad, madurez y saber que con 17 años está con la absoluta. Es un jugador diferente, ya se ve, y cuando lo ves con esa atención, esa dedicación y alegría es un gusto. La verdad es que me lo pone muy fácil".

"Ojalá esté más asentado para la Eurocopa. Me encantaría. Pero depende de que juegue minutos en su club, que seguro que si pasa demuestra lo que es. Del partido anterior me fijaría no solo en él, en todos. Actitud maravillosa y ejemplar. Creo que estuvo muy bien, pero ya percibes cuando le ves la cara en el descanso que está con ganas de salir. Espero que no lo pierda nunca. Tiene que ir asimilándolo. ¿Con 17 años que hacíamos nosotros? Poco a poco ayudándole tiene un futuro maravilloso", sentenció el seleccionador de España.