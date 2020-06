El partido de ida entre el Barcelona y el Mallorca tuvo un intercambio de palabras entre Vicente Moreno y Leo Messi. El técnico del Mallorca reveló qué le dijo el argentino en aquel encuentro.

"Hay una acción que pasa desapercibida, pero es Messi. Hubo una falta, que después viendo las imágenes, es falta, hay que reconocerlo, pero a mí en directo no me pareció. Se lo dije al árbitro y a Messi no le pareció bien. Hubo un intercambio de palabras sin más", aseguró en el canal de Youtube de Edu Pino.

Pero no quedó todo en el campo, sino también en el descanso. "La anécdota sucedió en el pasillo de vestuarios. Messi me dijo que nos iban a meter siete. Le decía a Luis Suárez que nos tenían que meter siete. De hecho, mis jugadores me decían que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Leo. Es el mejor del mundo, fíjate el carácter que tiene", incidió.

El propio Vicente Moreno ya explicó en rueda de prensa qué pasó en aquel momento. "Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera", aseveró.