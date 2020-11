"Messi me hizo querer dejar el fútbol"

En el mercado invernal de la temporada 2018-19, Prince Boateng se convirtió en la solución de urgencia de un Barça necesitado de efectivos en zona ofensiva. A través de una cesión, pasó seis meses como azulgrana, pero no logró cuajar en el Camp Nou. Ahora, un par de años después, contó en 'DAZN Italia' lo que vivió en esa bonita etapa de su vida.

El ahora futbolista del Monza, de la Serie B de Italia, no se cortó y expresó lo que sentía al ver entrenar cada día a un superdotado como Leo Messi. "Me dejó sin palabras. Siempre había dicho que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo, pero Messi es otra cosa. No es normal. Cuando entrenaba con él, me sentía inferior por primera vez en mi vida. Hacía cosas increíbles. Me hizo querer dejar el fútbol", bromeó el jugador ghanés.

Antes de pasar por el Barça, Prince Boateng vistió también la camiseta del Tottenham con solo 21 años, cuando todavía era un joven inexperto... y algo alocado. También recordó alguna de sus anécdotas como 'spur'.

"Cuando era joven, en el Tottenham, compré tres coches de lujo en un día, pero sentía dolor dentro de mí. Trataba de comprar la felicidad. No lo era, no estaba jugando. Cambiaría esa parte de mi pasado", reconoció.

"A menudo, confiaba solo en mi talento. Con el talento que tengo, sin ser arrogante, podría haber hecho mucho más en mi carrera. Aunque, de todos modos, creo que he tenido una muy hermosa", atajó el futbolista del Monza.

Por último, recordó lo que debe cambiar la sociedad para tratar de olvidar de una vez por todas todos los episodios de racismo que se viven, también en el mundo del fútbol.

"En el fútbol nada ha cambiado desde 2013. Tal ves algunas multas, pero nada más. Todavía sucede, y demasiado. El cambio viene de la FIFA y la UEFA. Los futbolistas somos importantes, tratamos de hablar, de usar las redes sociales. Pero si no comienza desde arriba, es difícil para nosotros. En 2013 esperaba que los niños en unos años pudieran saber qué es el racismo y, en cambio, ahora nos escuchan hablar más de eso que años atrás", finiquitó Prince.