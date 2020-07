"Messi merece un Mundial por lo que hizo en el fútbol"

Joan Capdevila, ex futbolista y actual encargado de las Relaciones Institucionales Deportivas del Espanyol, repasó varios temas de la actualidad en los micrófonos del programa argentino 'Cultura del gol'.

"Si Messi fuera español tendría un Mundial. No me explico cómo el mejor jugador de todos los tiempos no tiene un Mundial. Se lo merece por lo que lo hizo en el fúbol", comenzó el catalán.

Además, se refirió a la joven promesa del Mallorca Luka Romero: "Si está ahí es porque se lo ha ganado y tiene condiciones. Tiene que tener gente alrededor para que no se desvíe, es muy duro estar en la élite. Hay que estar centrado".

"Cuántos jugadores con 16 o 17 años han debutado en Primera y no se ha escuchado más de ellos... Mantenerse es mucho más difícil que llegar, nadie le va a regalar nada", agregó el también ex jugador de la Selección Española.

Capdevila recordó que hay que favorecer su desarrollo como futbolista profesional: "No se le ayuda al decirle el nuevo Messi. Messi es único. Hay que ayudarlo, pero no de esa manera".

Además, sobre Marcelo Gallardo, aseveró: "Claro que es un técnico para el fútbol español. Sería darle un aire diferente al fútbol español. La competición es muy bonita y se vive bien".