Messi necesita un respiro

Cuando un jugador recibe demasiado castigo físico, las probabilidades de que haga un mal partido aumentan. Y eso es precisamente lo que le pasó a Messi en el Coliseum Alfonso Pérez.

El '10', que estuvo con Argentina en el parón internacional, se pegó una buena paliza a la hora de viajar de una punta del mundo a otra y encima jugó al completo los partidos ante Ecuador y Bolivia.

Mucho ajetreo para el rosarino y eso no lo supo ver Koeman, tal y como apunta 'AS'. El técnico holandés, en la previa del partido contra el Getafe, avisó de que Leo iba a disputar cuatro partidos en apenas once días.

La citada fuente señala que Messi estuvo prácticamente desaparecido porque le faltaba gasolina, algo bastante preocupante si tenemos en cuenta que estamos en pleno comienzo de temporada.

Apenas llevamos 21 días de campaña y el argentino ha participado en todos los encuentros, tanto con su país como con el Barça: seis de seis, lo que se traduce en 540 minutos.

Leo parece necesitar un respiro porque todavía queda mucho camino por delante. El objetivo no es otro que intentar que el jugador llegue lo más fresco posible a los meses donde se definen los títulos. ¿Es el momento de descansar?