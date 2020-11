¿Messi no corre? Guardiola lo explica: "No está fuera del partido, está participando"

Aquellas imágenes de Leo Messi caminando mientras atacaba el Real Betis se hicieron virales como ejemplo de su pasividad, pero siempre fue defendido por sus compañeros. Estos momentos de aparente desconexión no son nada nuevo y siempre los tuvo en su carrera.

Con mayor o menor motivación, a Messi siempre se le vio andar, como si el partido no tuviera nada que ver con él, mientras su equipo no tenía la pelota. Pero entonces hacía 'click', se conectaba a la jugada y acababa dejando alguna de sus píldoras.

Uno de los que mejor conoce al argentino es Pep Guardiola. El de Santpedor, que acaba de renovar con el Manchester City, hizo explotar la mejor versión de Messi entre los años 2008 y 2012. Y él sabe bien qué se cuece por su cabeza en esos instantes.

En el documental 'This is Football' de la plataforma Amazon Prime Video, el ex entrenador azulgrana hizo un curioso análisis sobre esos instantes en los que Messi camina contemplativo por el campo. Pep asegura que esta es una de sus claves.

"Está observando, está caminando. Camina por ahí, eso es lo que más me gusta. No está fuera del partido, está participando. Mueve su cabeza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda... sabe exactamente qué va a pasar, pero su cabeza siempre está así, moviéndose", relata Guardiola, quien mira embelesado unas imágenes de Messi en un 'Clásico' ante el Real Madrid.

"No está corriendo, pero está mirando siempre lo que pasa. Huele los puntos débiles de la defensa. Después de cinco o diez minutos, tiene el mapa en sus ojos y en su cerebro para saber exactamente cuál es el espacio y cuál es el panorama", continúa el actual técnico del City.

"Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir. Y él sabe que si se mueve aquí y aquí tendrá más espacio para atacar", concluye Pep. Acto seguido, el vídeo muestra cómo Messi asiste a Luis Suárez en el 'Clásico' en el Camp Nou de la temporada 2018-19.