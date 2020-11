"Messi no es el mismo de hace cinco años"

El ex futbolista brasileño Edmílson José, quien jugó cuatro años en el Barcelona, cree que el club azulgrana pasará "buenos apuros" si no se organiza "ahora" y no ve a Lionel Messi lejos del Camp Nou, aunque reconoce que el astro argentino no es el mismo que el de "hace cinco años".

"El Barcelona va a pasar buenos apuros si no pasa a organizarse ahora. Es el peor inicio de temporada en 20 años y, si no se organiza, continuará teniendo dificultades" para jugar bien, dijo Edmílson en una entrevista con 'EFE', desde la sede del SKA Brasil, el club que preside, en Santana de Parnaíba, interior de Sao Paulo.

Edmílson, campeón mundial con Brasil en 2002 y vencedor de la Liga de Campeones con el Barcelona en 2006, considera que el conjunto catalán atraviesa una "situación difícil" fruto de una mala planificación deportiva, especialmente desde la marcha de su compatriota Neymar, en 2017.

"Hubo compras equivocadas principalmente con la salida de Neymar. Se desesperaron por sustituirle y lamentablemente el rendimiento de los jugadores contratados no funcionó", expuso el exfutbolista, hoy con 44 años.

El adiós de Neymar dejó 222 millones de euros en las arcas del Barcelona -hasta ahora el fichaje más caro de la historia- que invirtió en los fichajes del extremo francés Ousmane Dembelé y del también brasileño Philippe Coutinho.

Sin embargo, ninguno de los dos futbolista ha terminado de cuajar en la Ciudad Condal.

Asimismo, Edmílson, que también defendió en España el Villarreal y el Zaragoza, considera que la directiva culé se centró demasiado en reforzar el centro del campo y el ataque y "se olvidó del sistema defensivo".

"Sabemos que (Gerard) Piqué tiene cierta edad, Jordi Alba....", añadió.

En este sentido, subrayó que es importante hacer una "renovación de ciclo cada cinco años" dentro de un club.

"Mi generación, con (Frank) Rijkaard, fueron cinco años; vino Guardiola, tuvo su generación y salió; vino Luis Enrique y esa es una generación que precisaba ser pensada, planificada", manifestó.

NO VE A MESSI FUERA DEL BARCELONA

Sobre su antiguo compañero Messi, que en agosto pasado pidió salir del Barcelona, aunque al final optó por quedarse, dijo que aún le ve como un jugador decisivo, que "resuelve" partidos, pero para ello tiene que haber "sintonía" entre él y el club.

"No veo a Messi fuera del Barcelona, pero tenemos que entender bien lo que es bueno para Messi y lo que es bueno para el club; tienen que llegar a un acuerdo", aseveró.

"Sabemos que Messi ya no es el tipo de hace cinco años. Y siempre digo: todo jugador pasa, todo trabajador del club pasa", pero "el club permanece la vida entera", completó.

Declaró que a "nadie le gustaría ver" al camisa 10 en otro equipo, si bien, insiste en que "si es bueno para él y bueno para el club, que lleguen a un acuerdo".

"Messi es un tipo que tiene una historia, que hagan un busto allí de Messi, Gracias Messi y las cosas pasan. La vida es así. Hoy estamos aquí, mañana no. Es un jugador que es uno de los mejores de la historia para mí, pero las cosas van pasando", apuntó.

SIN GANAS DE VER A LA SELECCIÓN BRASILEÑA

Edmílson también comentó el estado de forma de la Selección Brasileña, a la que ve "un poco gris" en su juego, pese al buen arranque que ha tenido en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, con cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas.

"Estaba confiado en 2018, en Rusia. Tite (técnico de Brasil) asumió un equipo desacreditado, lo levantó e hizo buenas campañas, pero creo que se estabilizó. No hay novedades, no hay ganas de sentarse en el sofá y ver un partido de eliminatorias de Brasil", confesó.

Edmílson opina que el actual elenco de la pentacampeona del mundo es "bueno" con algunos "valores individuales", aunque "está un poco así, que ni llueve, ni moja".

"Creo que es el perfil de Tite, que es un tipo estudioso, pero no tiene mucha identidad de Brasil. No sé lo que pasa dentro del vestuario, pero por lo que veo necesitamos algo más para intentar algo sobrenatural en 2022", sentenció.