"Messi no está disfrutando en el Barça, me haría ilusión verle en el City"

Todos hablan de Leo Messi. El futuro del argentino está en boca de todos después de que estallara recientemente. "Estoy harto de ser el problema de todo", dijo cuando el tío de Griezmann le acusó de mandar a su antojo en el vestuario 'culé'.

Esa fue la gota que colmó el vaso. Pablo Zabaleta conoce muy bien a Messi, coincidió con él en la 'Albiceleste'. El ex jugador del West Ham o el City, entre otros, dio su opinión sobre el momento que está viviendo el 'crack'.

Zabaleta no ve a Messi muy contento. "Son varias cosas que hacen que Leo no esté pasando por un momento de felicidad... Él solo es feliz en el terreno de juego", dijo a 'Radio Marca'.

"Le deseo de corazón que encuentre la felicidad... ya veremos si en el Barça. Messi es un ganador, un competidor. Quiere lo mejor para su club", continuó su compatriota.

Zabaleta se permitió aconsejar a Messi un posibel destino: "Sé que no está disfrutando de esta situación. Debe estar pensando qué es lo mejor para el futuro y que el Barça vuelva a la normalidad para ganar títulos. No sé los planes que tendrá el City ni tampoco la idea de Messi. Lo mejor es que se centre en el ahora, pero si quiere cambiar de club en el futuro, me haría ilusión que se fuera al City".