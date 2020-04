"Messi no lleva atado el balón, lo tiene dentro del pie"

La comparación entre Messi y Maradona ha hecho que corran ríos de tinta, pero una de las sentencias más acertadas al respecto la pronunció el inolvidable Eduardo Galeano.

El escritor uruguayo tuvo la fortuna de ver jugar a Maradona, pero también a Messi. Y gracias a eso pudo dar su punto de vista, el cual pasó a la historia tras publicarse en 'La Garganta Poderosa'.

"Yo soy el autor de una teoría sobre él, aunque no tiene base científica", empezó diciendo Galeano. Auguraba algo bueno, nadie lo duda.

"Creo que Messi es como un caso único en la historia de la humanidad porque es alguien capaz de tener una pelota dentro del pie. Siempre se dice que Maradona la llevaba atada, pero Messi la tiene dentro del pie y, eso, científicamente, es inexplicable, pero vos ves que lo persiguen siete, once, 22 rivales para sacarle la pelota y no hay manera de sacársela", continuó.

"¿Por qué? Porque la buscan afuera del pie, y está dentro. Ahora, ¿cómo puede caber una pelota dentro del pie? Es un fenómeno inentendible, pero es la verdad: él lleva la pelota dentro, no afuera", agregó a su curiosa tesis Galeano.

Galeano, fallecido en 2015, idolatraba a Messi, como tantos otros en este planeta, y nos dejó otras frases para el recuerdo dedicadas al rosarino. "Messi juega como olvidándose que es el número 1. Lionel Messi no se cree Lionel Messi, por suerte", dijo, por ejemplo, sobre el argentino en la 'TV3', allá por 2011.

"Yo creo que Messi es el mejor del mundo porque no perdió la alegría de jugar por el hecho simple de jugar. En ese sentido, no se profesionalizó. Están los que escriben por placer y están los que escriben por cumplir con el contrato o ganar dinero", dijo, en una entrevista con 'Página 12'.

"Messi juega como un chiquilín en su barrio, no por la plata. Cómo se mete, cómo engaña, esa picardía que es tan linda de ver en los potreros. Cuando el fútbol profesional me desengaña demasiado, me voy por la rambla de Montevideo a ver a los chiquilines jugando en los campitos", añadió al respecto.

Frases de Galeano sobre Messi que todo buen fan del argentino debería leer y degustar, porque denotan una admiración sincera que muchas veces el fanatismo ensucia.