"Messi no me habló de su salida, me enteré por los medios"

En su entrevista para 'El Partidazo de COPE', Ivan Rakitic, ya presentado en su segunda etapa en el Sevilla, contó cómo ha vivido estos días por su fichaje y, a la par, el estado de alarma en Barcelona ante las reuniones por el futuro de Leo Messi.

"Leo no habló conmigo de su salida, me enteré a través de los medios de comunicación. No puedo decir que fuésemos mejores amigos, pero siempre me ha tratado bien", detalló.

Preguntado por si Arturo Vidal tenía más minutos por su buena relación con el argentino, Rakitic no quiso echar más leña al fuego: "No lo sé, siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo".

Sobre la decisión de regresar al Sevilla, la que fue su casa antes de ser 'culé', el centrocampista croata llega motivado y con más ganas que nunca de cumplir las expectativas.

"Había llegado el momento de salir del Barça, las tres partes nos quedamos muy contentas. Vengo con mucha ilusión, con ganas de empezar y ayudar al equipo", cerró el balcánico.