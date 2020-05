"Messi no quiso irse del Barça porque estaba muy agradecido, no todo es dinero"

El Inter siempre ha soñado con Leo Messi. En distintos momentos ha sido relacionado el argentino con el club italiano, pero el astro del Barcelona nunca se ha movido del Camp Nou. Incluso recientemente tuvo que salir a desmentir que su pase por el Inter estuviera hecho.

"Sí, nos movimos en esa dirección, pero Leo no quería irse de Barcelona, estaba muy agradecido. El aspecto económico no siempre es lo primero. No todo es el dinero", comentó cuando el Inter le tanteó en 2008. Para entonces, ya estaba consolidado como titular a pesar de su juventud.

Llegó Pep Guardiola e hizo de Messi su gran líder ofensivo. Paralelamente, Branca montó un equipo que dos años después ganó el 'triplete', con José Mourinho al frente.

"Compramos jugadores furiosos, porque fueron rechazados por sus respectivos clubes. Ibra nos dijo que no tenía la serenidad necesaria para seguir, lo escuchamos y buscamos la solución ideal para todos. Y luego, vino Eto’o", declaró el ex ejecutivo del Inter, que no se mojó sobre la posibilidad de que Lautaro fiche por el Barcelona.