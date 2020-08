"Messi no se irá al Inter, él no ama la aventura como Maradona"

El Barcelona tiene en sus despachos una cuestión capital. Leo Messi acaba su contrato el próximo 30 de junio de 2021 y el club todavía no se ha sentado con él para tratar de llegar a un acuerdo.

El presidente Josep Maria Bartomeu ha dicho en varias ocasiones que está tranquilo porque el argentino ampliará antes o después su relación contractual, pero el Inter acecha. Las opiniones sobre un cambio de aires del rosario son dispares y Fernando Signorini ha sido el último que se ha mojado al respecto.

"Messi no se irá al Inter porque no saldrá de su zona de confort que tiene en Barcelona. Él no ama la aventura como Maradona", ha comentado el que fuera el preparador físico de Diego Armando Maradona.

En sus palabras en el portal 'Fanpage.it', Signorini ha explicado lo que sienten en Argentina sobre una posiblidad que no deja de estar en el aire: "En Argentina nadie piensa que Messi pueda irse del Barcelona porque allí está su casa. Está completamente inmerso allí y es un futbolista muy familiar".

"Sería poco inteligente para Messi irse a estas alturas de su carrera, ni al Inter ni a otro club. Creo que si el Barcelona mejora su equipo con algunos jugadores, Messi se quedará", ha continuado.

En cuanto a la diferencia entre Maradona y Leo, Signorini ha establecido otra, con la que acabó: "Maradona es un líder carismático, un rebelde, mientras que Messi tiene otros orígenes y un temperamento menos explosivo. En los dos últimos años está llevando a cabo un proceso de maduración que Maradona concretó mucho antes que él".