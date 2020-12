"Messi no se mueve por dinero, él quiere al Barça"

Para muchos, Joan Laporta es el principal favorito para las elecciones a la presidencia del Barça. En su charla con 'AS', el precandidato habló de ello y más, aunque mandó un mensaje claro sobre el futuro de Leo Messi: la situación económica será fundamental... pero también la propuesta deportiva.

"Para ver las posibilidades de hacerle una buena propuesta en lo económico primero tengo que ser presidente. Y luego la propuesta deportiva debe ser competitiva. Leo no se mueve por el dinero, él quiere al Barça. Pienso que él lo que quiere es seguir ganando Champions y Ligas. Ahí está la clave del tema. Hacer una propuesta competitiva", resaltó Laporta, que ya conoce bien al rosarino.

"Creo que lo más importante es que Leo dijo en su entrevista que esperará a que hubiese un nuevo presidente para decidir y, por tanto, estaría dispuesto a escuchar. Me dijeron que esperaría a final de temporada. Me gusta quedarme con lo positivo y me parece que eso es muy positivo", añadió.

Sobre el resto de candidatos, su favoritismo y el parecido de algunos de sus rivales a ese Laporta que ya fue presidente: "Veo Laportas en todos lados y Laporta solo hay uno. Si otros quieren serlo, lo respeto. Y respeto lo que digan porque yo estoy centrado en nuestro programa y en ser presidente el día 24 de enero".

También dejó clara su postura respecto a la Superliga: "Estoy abierto a que me convenzan. Quizá vería mejor una contraoferta de la UEFA con una Champions más fuerte. Me gusta como está, pero es mejorable. Quiero que sea una propuesta interesante para el Barça y que no se cargue la esencia del fútbol. Y hay dos soluciones: Mundial de Clubes de la FIFA, Superliga Europa y una reacción de la UEFA ante esto. Acabará con una solución de la que estoy seguro que los clubes saldrán beneficiados".

Al hablar de la eliminatoria en Champions ante el PSG, Laporta también incidió sobre la necesidad de mantener el valor de mercado de sus futbolistas y, con ello, no elevar el precio de otros que puedan interesar al club.

"¿Hablar con el PSG de Neymar? Si hablo de un jugador, estoy subiendo el valor de ese jugador y bajando también del que pueda salir para hacerle sitio. Y eso no lo haré. Sería del género tonto caer en esa trampa...", finalizó.