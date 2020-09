Messi no se presentó en la Ciutat Esportiva para las pruebas PCR

Tras confirmar que se quedará en el Barcelona una temporada más, todo el mundo esperaba en la mañana de este sábado ver a Leo Messi en las instalaciones de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, donde los médicos le esperaban para pasar el test PCR previo a la vuelta a los entrenamientos.

Pero, tal y como recogen medios como 'AS', 'Mundo Deportivo' y 'Marca', el argentino no se presentó, lo que ha generado otro aluvión de rumores sobre el motivo por el que el astro rosarino ha faltado a su cita. Y es que el delantero azulgrana no podrá sumarse a los entrenamientos de pretemporada con el resto de sus compañeros hasta que pase las pruebas de coronavirus, para descartar un posible contagio.

Así lo marca el protocolo de LaLiga como medida de seguridad para el resto de la plantilla. Tras anunciar que se queda en el Camp Nou, el capitán de la Selección Argentina deberá esperar a conocer los resultados de las pruebas del COVID-19 para poder sumarse al trabajo con total normalidad.

Las citadas fuentes añaden que la no presencia de Messi en la Ciudad Deportiva 'culé' se debe a que, probablemente, haya decidido pasar el PCR en su domicilio, para evitar así tener que acudir a las instalaciones azulgranas, donde una multitud de periodistas le esperaban desde primera hora de la mañana.

Messi rompió su silencio y explicó con todo lujo de detalles todo lo sucedido en los últimos días, tras un revuelo que ha puesto patas arribas el mundo de fútbol en todo el planeta. "No iría a juicio contra el Barça, es el club al que amo. Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir", fueron algunos de los titulares que dejó el jugador de 33 años.

Debido a la jornada de descanso que el Barça tiene este domingo, habría que esperar hasta el próximo lunes 7 de septiembre para poder ver a Leo trabajar bajo las órdenes de Ronald Koeman, eso sí, siempre y cuando los resultados del test así lo permitan.