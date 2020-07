Con las elecciones de 2021 en el Barcelona, Víctor Font se presentará como candidato a dirigir el club catalán y sigue dando entrevistas para dar a conocer el proyecto que tiene en mente.

En unas palabras para el portal 'TMW', a lo primero que contestó fue a qué haría con Leo Messi y si contará con él para el futuro. En los últimos días han aparecido rumores sobre una posible salida en el próximo año.

"Messi no se toca y es obvio que en mi proyecto confío en Messi. Leo solo ha jugado con nuestra camiseta y las leyendas no se van porque forman parte de la historia del club para siempre. Encuentro imprescindible el hecho de que no solo cierre aquí su carrera como futbolista, sino que sea protagonista dentro del Barcelona un vez cualgue las botas", aseguró Víctor Font.

Eso sí, Víctor Font no le tiene miedo a un Barcelona sin el astro argentino y se apoyó en que el club tiene 120 años de historia. "Esperemos que falte mucho para ese tiempo, pero seguimos siendo files al modelo que nos ha convertido en el mejor equipo de siempre y seguiremos compitiendo por todos los títulos", continuó.

En cuanto al Barcelona que quiere, el empresario explicó que "el mismo que ideó Cruyff y perfeccionó Guardiola": "Un Barcelona que confíe en La Masia y tome siempre las decisiones como un club con sentido común y con simpatía".

El candidato a la presidencia del Barcelona acabó expresando su deseo de respetar el estilo y "mantener el ADN" que siempre ha definido al club azulgrana.